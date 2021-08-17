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У Києві відбулися обшуки у Святошинській та Солом’янській РДА

Низці посадовців оголошено про підозри.

Працівники Нацполіції та СБУ провели обшуки у держустановах, у приміщеннях підрядних організацій та за місцями проживання осіб, яких підозрюють у заволодінні та розтраті коштів столичного та державного бюджетів у великих та особливо великих розмірах.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Слідчі дії, за її словами, відбулися на комунальних підприємствах «Київкомунсервіс», «Житлоінвестбуд-УКБ», в управліннях Святошинської та Солом’янської РДА. За фактом розтрати коштів на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі оголошено про підозри низці посадовців.

“За результатами слідчих дій Київською міською прокуратурою 17 серпня 2021 року повідомлено про підозру начальнику управління освіти Святошинської РДА, який достовірно знаючи про те, що внесені підрядником відомості щодо обсягів проведених робіт є завищеними, підписав документи про перерахування підрядній організації майже 2 млн. грн. з міського бюджету”, - написала вона у Facebook.

Інший епізод, за словами Максимець, стосується розкрадання 1,3 млн грн на ремонті доріг у Солом’янському районі.

“Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва в межах розслідування провадження щодо розкрадання коштів, виділених на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій 17 серпня 2021 року повідомлено про підозру начальнику управління ЖКГ, підряднику та інженеру технагляду. Вказані службові особи підписали акти виконаних робіт із завищеними обсягами та вартістю, чим спричинили збитки місцевому бюджету на майже 1, 3 млн гривень”, - наголосила речниця.

Вона також зазначила, що найближчим часом буде надана правова оцінка діям службових осіб комунальних та комерційних підприємств, задіяних у схемах розкрадання коштів територіальної громади.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро 10 серпня влаштували обшук у Сергія Коренєва, заступника мера Миколаєва.

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