Апеляційна палата ВАКС залишила Чауса під домашнім арештом

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про запобіжний захід для колишнього судді Миколи Чауса. Він продовжить знаходитися під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомив адвокат екссудді Ростислав Кравець.

"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення - без зміни", - написав Кравець у телеграмі.

Нагадаємо, Чаусу інкримінуються отримання в 2016 році 150 тис. доларів хабара за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках.

Після висунення звинувачень суддя втік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову. Молдовське видання RISE Moldova писало, що суддя міг втекти з України за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку по паспорту громадянина Молдови Вя'чеслава Турку.

У Молдові Чауса заарештовували на 15 діб і тримали під домашнім арештом, але зрештою колишній суддя жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей в Кишеневі. У МВС Молдови повідомили, що до цього можуть бути причетні громадяни України.

У МЗС України відповіли, що держава не причетна до того, що трапилося з Чаусом.

Згодом з'ясувалося, що колишнього суддю вивезли в Україну. За даними молдовських правоохоронців, до цього безпосередньо причетні працівники українського посольства і, можливо, спецслужби.

Через півтора місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви. У червні він записав ще одне відео, в якому звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у зведенні рахунків та помсті.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

До кінця липня Чаус не давав про себе знати, аж поки не прийшов у самих шортах до глави громади селища на Вінничині. НАБУ заявило, що Чауса перехопили працівники СБУ, і попросили вийти цих правоохоронців на зв'язок. Оскільки Чаус є підозрюваним у корупційній справі, займатися ним мало саме НАБУ.

Навіть адвокати Чауса не знали, куди везуть їхнього підзахисного – до Служби безпеки чи Антикорупційного бюро. Потім з'ясувалося, що детективи НАБУ влаштували буквальну гонку за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька діб, аж поки його не затримали в "Феофанії".