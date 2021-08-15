Водій вантажівки намагався видати літературу за інструменти, приховавши пакунки в тягачі під капотом та на даху спойлера.

Українські прикордонники у пункті пропуску “Нові Яриловичі” на Чернігівщині затримали громадянина Росії, який намагався таємно ввезти в Україну партію російських книжок.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що водій вантажівки намагався видати літературу за інструменти, приховавши пакунки в тягачі під капотом та на даху спойлера.

“Спільна оглядова група у складі прикордонників та митників виявила товар російського виробництва. Загалом росіянин приховав у автомобілі “Сканія” більше 400 примірників російської преси та художньої літератури”, - йдеться у повідомленні.

Наразі друковану продукцію та вантажівку вилучено. На правопорушника складено відповідні документи. Крім того, встановлюється чи носить виявлена друкована продукція пропагандистський характер.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Раніше у серпні на Прикарпатті затримали літак типу Ан-2, який порушив кордон. Після приземлення літака прикордонники затримали чотирьох контрабандистів.