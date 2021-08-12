Двом її колишнім керівникам, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру.

Правоохоронці припинили незаконну схему постачання на територію України міндобрив російського походження.

За цією схемою група компаній, до яких РНБО запровадила економічні санкції, завозила товари російського виробництва. У Державному бюджету України завдано збитків на загальну суму понад 1,3 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

"За результатами санкціонованих обшуків у Києві вилучено документацію, готівкові грошові кошти в різній валюті, в еквіваленті близько 10 млн гривень та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Згідно з матеріалами слідства, виробники нітратних добрив з Російської Федерації організували канал постачання мінеральних добрив (аміачної селітри) в обхід антидемпінгових мит. Протягом 2016-2018 років вони реалізовували мінеральні добрива на території України, повідомляє Київська міська прокуратура.

Службові особи дочірнього підприємства російського виробника при ввезенні товару в Україну підміняли українську класифікацію товарів, зазначаючи інший вид добрива, та не сплачували встановлене мито.

Наразі двом колишнім керівникам дочірньої компанії, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та накладення арешту на майно.