Правоохоронці припинили незаконну схему постачання на територію України міндобрив російського походження.
За цією схемою група компаній, до яких РНБО запровадила економічні санкції, завозила товари російського виробництва. У Державному бюджету України завдано збитків на загальну суму понад 1,3 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.
"За результатами санкціонованих обшуків у Києві вилучено документацію, готівкові грошові кошти в різній валюті, в еквіваленті близько 10 млн гривень та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність", - сказано в повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, виробники нітратних добрив з Російської Федерації організували канал постачання мінеральних добрив (аміачної селітри) в обхід антидемпінгових мит. Протягом 2016-2018 років вони реалізовували мінеральні добрива на території України, повідомляє Київська міська прокуратура.
Службові особи дочірнього підприємства російського виробника при ввезенні товару в Україну підміняли українську класифікацію товарів, зазначаючи інший вид добрива, та не сплачували встановлене мито.
Наразі двом колишнім керівникам дочірньої компанії, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та накладення арешту на майно.