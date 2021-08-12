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Компанія, яка постачала міндобрива з Росії, не сплатила мита на понад 1,3 млрд грн

Двом її колишнім керівникам, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру.

Компанія, яка постачала міндобрива з Росії, не сплатила мита на понад 1,3 млрд грн
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронці припинили незаконну схему постачання на територію України міндобрив російського походження.

За цією схемою група компаній, до яких РНБО запровадила економічні санкції, завозила товари російського виробництва. У Державному бюджету України завдано збитків на загальну суму понад 1,3 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

"За результатами санкціонованих обшуків у Києві вилучено документацію, готівкові грошові кошти в різній валюті, в еквіваленті близько 10 млн гривень та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність", - сказано в повідомленні. 

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Згідно з матеріалами слідства, виробники нітратних добрив з Російської Федерації організували канал постачання мінеральних добрив (аміачної селітри) в обхід антидемпінгових мит. Протягом 2016-2018 років вони реалізовували мінеральні добрива на території України, повідомляє Київська міська прокуратура.

Службові особи дочірнього підприємства російського виробника при ввезенні товару в Україну підміняли українську класифікацію товарів, зазначаючи інший вид добрива, та не сплачували встановлене мито.

Наразі двом колишнім керівникам дочірньої компанії, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та накладення арешту на майно.

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