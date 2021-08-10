На Черкащині місцевий житель спалив прапор України, поліція відкрила провадження

У Черкаській області місцевий мешканець напідпитку зірвав з адмінбудівлі державний прапор, після чого підпалив його. За даним фактом правоохоронці почали кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Черкаської області.
Зазначається, що 9 серпня до Звенигородського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з адмінбудівлі старостату у селі Петрушки зник прапор України. Працівники поліції, які прибули на місце події, поспілкувалися з місцевими мешканцями, а також вилучили речові докази.
“За допомогою громадськості правоохоронці з'ясували, що подія сталася в ніч з 7 на 8 серпня. Попередньо відомо, що хлопець, відпочиваючи у компанії та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння раптово зняв державний прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю та підпалив його”, - йдеться у повідоменні.
Правопорушника та його місцеперебування встановили. Ним виявився мешканець села Глушки - 2002 року народження.
Зловмисника доставили до відділення поліції, де зараз з’ясовують усі обставини події.
За цим фактом слідчі Звенигородського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину.
Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.