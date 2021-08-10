На Черкащині місцевий житель спалив прапор України, поліція відкрила провадження

"Хлопець, відпочиваючи у компанії та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння раптово зняв державний прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю та підпалив його”.

Українські та російські (справа) військові кораблі в порту Севастополя, Крим, Україна, 02 березня 2014 р.

У Черкаській області місцевий мешканець напідпитку зірвав з адмінбудівлі державний прапор, після чого підпалив його. За даним фактом правоохоронці почали кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Зазначається, що 9 серпня до Звенигородського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з адмінбудівлі старостату у селі Петрушки зник прапор України. Працівники поліції, які прибули на місце події, поспілкувалися з місцевими мешканцями, а також вилучили речові докази.

“За допомогою громадськості правоохоронці з'ясували, що подія сталася в ніч з 7 на 8 серпня. Попередньо відомо, що хлопець, відпочиваючи у компанії та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння раптово зняв державний прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю та підпалив його”, - йдеться у повідоменні.

Правопорушника та його місцеперебування встановили. Ним виявився мешканець села Глушки - 2002 року народження.

Зловмисника доставили до відділення поліції, де зараз з’ясовують усі обставини події.

За цим фактом слідчі Звенигородського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.