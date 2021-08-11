Заступнику мера Миколаєва повідомили про підозру в заволодінні 27 млн грн

У справі, що стосується ремонту Соборної площі в центрі міста, вісім підозрюваних.

11 серпня затриманому напередодні заступнику Миколаївського міського голови Сергію Коренєву повідомили про підозру у заволодінні понад 26,8 млн грн під час виконання робіт з реконструкції площі Соборної у Миколаєві.

Підозру підписала Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує пресслужба НАБУ.

Крім того, ввечері 10 серпня 2021 року про підозру також повідомили затриманим першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міської ради і двом керівникам приватних компаній (один із яких є чинним депутатом Одеської міськради).

Їх дії кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.

"Таким чином загальна кількість підозрюваних у корупційній схемі, через яку громаді Миколаєва завдано збитків, становить вісім осіб", - сказано в повідомленні.

Учора мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обшук у квартирі його заступника - директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва. Обшук відбувся під час відпустки Коренєва.

За словами Сєнкевича, НАБУ вже обшукувало проєктанта реконструкції площі, підрядника, субпідрядників, департамент ЖКГ і відділи технагляду і не знайшло нічого протизаконного.

Як повідомляють у НАБУ, 10 серпня заступник Миколаївського голови намагався покинути територію України: його було затримано у міжнародному пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні. Того ж дня про підозру у причетності до корупційної схеми повідомили й решту учасників корупційної схеми.

За даними слідства, заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із шістьома особами - директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке й виконало роботи. Однак, як засвідчила експертиза, роботи проведено за завищеними цінами, в результаті чого завдано понад 26,8 млн грн збитків місцевій громаді.

За словами самого Коренєва, із суботи, 7 серпня, він перебуває в офіційній відпустці на два тижні. Планував виїхати за кордон з родиною і друзями. Про відпустку як людина, що має доступ до документів зі спеціальним доступом, Коренєв заздалегідь повідомив відповідні служби.

За словами віцемера, на кордоні до нього звернулися співробітники НАБУ з проханням про надання свідчень і перевіркою особистих речей в рамках розслідування можливих розкрадань при будівництві Соборної площі.

Нагадаємо, що в травні 2019 року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради замовив ремонт Соборної площі в центрі Миколаєва за 88,33 млн грн. Підрядником було ТОВ "БВК Пик-строй".