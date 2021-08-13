Одеську депутатку з партії Труханова арештували за клопотанням НАБУ

Вона є власницею будівельної компанії, яка ремонтувала Соборну площу в Миколаєві.

Вищий антикорупційний суд 12 серпня арештував депутатку Одеської міської ради у справі про розтрату під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою діятиме до 8 жовтня. Депутатка може вийти на свободу під заставу 1,4 млн гривень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює вісьмох осіб, серед яких є посадовці Миколаївської міської ради, у заволодінні бюджетними коштами на суму 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Головний фігурант - заступник мера Миколаєва Сергій Коренєв, якого також арештували з заставою 3,5 млн гривень. Ще одного фігуранта - посадовця Миколаївської міськради Олександра Брижатого - арештували з заставою 953 тисячі гривень.

За версією слідства, чиновники змовилися з директорами приватних компаній, щоб забезпечити перемогу у тендері на ремонт Соборної площі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "БВК Пик-строй".

Керівником та бенефіціарним власником цієї компанії є депутатка Одеської міської ради Марина Лозовенко з партії "Довіряй ділам" мера Геннадія Труханова.