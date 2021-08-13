Мешканець Нетішина отримав три роки умовно за отримання "карантинних" 8000 гривень

"Мені могли дати гроші, а могли не дати. Гроші дали, а в підсумку завели на мене справу".

Нетішинський міський суд засудив до трьох років позбавлення волі умовно мешканця міста за те, що він отримав 8000 гривень карантинної допомоги від держави.

Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Чоловік працює молодшим науковим співробітником Нетішинського краєзнавчого музею. Під час перебування Нетішина в "червоній" зоні він отримував зарплату в повному обсязі, але, попри це, музейник зареєструвався на сайті "Дії" та створив заявку на отримання карантинної допомоги.

12 травня йому перерахували гроші.

Після цього проти чоловіка порушили кримінальну справу про шахрайство (ч.3 ст. 190 КК України).

Обвинувачений пішов на угоду зі слідством і визнав вину. Йому призначили умовний термін з випробувальним терміном в 1 рік.

Видання "Ґрати" пише, що засудженим є 71-річний Віктор Войковський.

"Я гроші у держави не крав. Я заповнив заявку. Мені могли дати гроші, а могли не дати. Гроші дали, а в підсумку завели на мене справу, що я шахрай", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу під час карантину. Він передбачає виплату 8000 гривень особам, які втратили частину заробітної плати чи доходу в разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів. Цю виплату можуть отримувати офіційно працевлаштовані наймані працівники та ФОП.

Під час останньої хвилі ковіду на одноразову допомогу в розмірі 8000 гривень з державного бюджету мали право наймані працівники юридичних осіб або ФОП, сфера діяльності яких потрапляла під карантинні обмеження "червоної" зони в період лютого-березня 2021 року.

Загальна сума виплат становила 2,7 млрд гривень.