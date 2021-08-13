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На Хмельниччині демонтували два пам'ятники Леніну

Також в області перейменували дві вулиці, раніше названі на честь Валентини Терешкової. 

На Хмельничинні демонтувати два пам'ятники Володимиру Леніну. Окрім цього, у двох селах також перейменували вулиці на честь Терешкової.

Позбулися пам'ятників комуністичному вождю села Кізя та Великозалісся, розповів LB.ua засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Також у селах Кізя та Кадиївка перейменували вулиці, названі на честь Валентини Терешкової. Вони отримали назви Тараса Шевченка та Затишної відповідно.

Великозалісся
Фото: Декомунізація. Україна
Великозалісся

Кізя
Фото: Декомунізація. Україна
Кізя

“Ми думали, що зможемо демонтувати усі пам`ятники Леніна до дня Незалежності, але не склалося, як гадалося. Якщо ви знаєте, де вони знаходяться — пишіть нам, так як ми фізично не можемо побувати у кожному селі України”, – розповів Вадим у коментарі LB.ua

Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до закону про декомунізацію.

Нагадаємо, космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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