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Митрополит Епіфаній поїхав на 60-ліття рукоположення патріарха Варфоломія на диякона

Делегація ПЦУ розпочала візит на турецький острів Імврос.

Митрополит Епіфаній поїхав на 60-ліття рукоположення патріарха Варфоломія на диякона
Фото: pomisna.info

12 серпня митрополит Київський і всієї України Епіфаній із супроводжуючими особами розпочав візит на о. Імврос (Туреччина) з нагоди святкування 60-ліття рукоположення Вселенського патріарха Варфоломія на диякона.

Про це повідомляє пресслужба Православної Церкви України.

Зазначається, що сьогодні відбудеться офіційна зустріч предстоятеля ПЦУ. Також він візьме участь у вечірньому богослужінні.

13 серпня вранці урочисту літургію з нагоди ювілею звершать Вселенський патріарх Варфоломій, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ієрархи - представники Кіпрської та Елладської церков.

Острів Імврос є батьківщиною Патріарха Варфоломія. Тут у селі Агіос Теодорос він народився 29 лютого 1940 року, а 13 серпня 1961 року був рукоположений на диякона.

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

28 липня Вселенський патріарх привітав ПЦУ із річницею Хрещення Русі-України. Варфоломій запевнив, що підходить "з великою любов’ю в серці до всієї України без виключень". Також Вселенський патріарх наголосив, що цьогорічне відзначення річниці Хрещення Русі сповнене передчуттям особистого спілкування та зустрічі.

Як повідомляли, Вселенський патріарх Варфоломій на запрошення президента Володимира Зеленського прибуде до України на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності.

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