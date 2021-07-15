У Хмельницькому перейменували вулиці Суворова та Кутузова

У Хмельницькому перейменували 24 топоніми: 13 вулиць, 10 провулків та один проїзд. За відповідні рішення депутати проголосували на сесії міської ради.
Зміни в назвах:
- вулицю Молодої Гвардії на провулок Григорія Сковороди,
- вулицю Маршала Конєва на вулицю Івана Сірка,
- вулицю Кутузова на вулицю Академіка Вернадського,
- провулок Кутузова на провулок Академіка Вернадського,
- вулицю Ломоносова на вулицю Олеся Гончара,
- провулок Ломоносова на провулок Олеся Гончара,
- вулицю Матросова на вулицю Дмитра Донцова,
- провулок Матросова на провулок Дмитра Донцова,
- вулицю Мересьєва на вулицю Уласа Самчука,
- провулок Мічуріна на провулок Мальовничий,
- вулицю Панфілова на вулицю Соломії Крушельницької,
- провулок Панфілова на провулок Соломії Крушельницької,
- вулицю Маршала Пересипкіна на вулицю Професора Миколи Чорнобрового,
- провулок Пугачова на провулок Олександра Олеся,
- провулок С. Разіна на провулок Олега Ольжича,
- вулицю С. Разіна на вулицю Олега Ольжича,
- вулицю Декабриста Раєвського на вулицю Олександра Білаша,
- вулицю Генерала Рум’янцева на вулицю Володимира Атамана,
- провулок Генерала Рум’янцева на провулок Володимира Атамана,
- вулицю Стеніна на вулицю Анатолія Свидницького,
- вулицю Суворова на вулицю Назарія Яремчука,
- провулок Суворова на провулок Назарія Яремчука,
- проїзд Суворова на проїзд Назарія Яремчука,
- вулицю Чернишевського на вулицю Івана Веретка.
“Навесні наша громадська організація зверталася до міського голови з проханням перейменувати ряд топонімів і нас було почуто. Таким чином у місті більше нема вулиць Суворова, Кутузова, Чернишевського та маршала Пересипкіна. Дерусифікація триває, хоч і дуже повільно”, – розповів LB.ua координатор проєкту “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.
Нагадаємо, минулого тижня у Малині Житомирської області відбулося пакетне перейменування топонімів на честь комуністичних лідерів.