У Хмельницькому перейменували вулиці Суворова та Кутузова

Загалом перейменували 24 топоніми, з яких – 13 вулиць, 10 провулків та один проїзд.

У Хмельницькому перейменували 24 топоніми: 13 вулиць, 10 провулків та один проїзд. За відповідні рішення депутати проголосували на сесії міської ради.

Зміни в назвах:

вулицю Молодої Гвардії на провулок Григорія Сковороди,

вулицю Маршала Конєва на вулицю Івана Сірка,

вулицю Кутузова на вулицю Академіка Вернадського,

провулок Кутузова на провулок Академіка Вернадського,

вулицю Ломоносова на вулицю Олеся Гончара,

провулок Ломоносова на провулок Олеся Гончара,

вулицю Матросова на вулицю Дмитра Донцова,

провулок Матросова на провулок Дмитра Донцова,

вулицю Мересьєва на вулицю Уласа Самчука,

провулок Мічуріна на провулок Мальовничий,

вулицю Панфілова на вулицю Соломії Крушельницької,

провулок Панфілова на провулок Соломії Крушельницької,

вулицю Маршала Пересипкіна на вулицю Професора Миколи Чорнобрового,

провулок Пугачова на провулок Олександра Олеся,

провулок С. Разіна на провулок Олега Ольжича,

вулицю С. Разіна на вулицю Олега Ольжича,

вулицю Декабриста Раєвського на вулицю Олександра Білаша,

вулицю Генерала Рум’янцева на вулицю Володимира Атамана,

провулок Генерала Рум’янцева на провулок Володимира Атамана,

вулицю Стеніна на вулицю Анатолія Свидницького,

вулицю Суворова на вулицю Назарія Яремчука,

провулок Суворова на провулок Назарія Яремчука,

проїзд Суворова на проїзд Назарія Яремчука,

вулицю Чернишевського на вулицю Івана Веретка.

“Навесні наша громадська організація зверталася до міського голови з проханням перейменувати ряд топонімів і нас було почуто. Таким чином у місті більше нема вулиць Суворова, Кутузова, Чернишевського та маршала Пересипкіна. Дерусифікація триває, хоч і дуже повільно”, – розповів LB.ua координатор проєкту “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.

Нагадаємо, минулого тижня у Малині Житомирської області відбулося пакетне перейменування топонімів на честь комуністичних лідерів.