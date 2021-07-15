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У Хмельницькому перейменували вулиці Суворова та Кутузова

Загалом перейменували 24 топоніми, з яких – 13 вулиць, 10 провулків та один проїзд.

У Хмельницькому перейменували вулиці Суворова та Кутузова
Фото: Агрополіт

У Хмельницькому перейменували 24 топоніми: 13 вулиць, 10 провулків та один проїзд. За відповідні рішення депутати проголосували на сесії міської ради.

Зміни в назвах:

  • вулицю Молодої Гвардії на провулок Григорія Сковороди, 
  • вулицю Маршала Конєва на вулицю Івана Сірка, 
  • вулицю Кутузова на вулицю Академіка Вернадського, 
  • провулок Кутузова на провулок Академіка Вернадського, 
  • вулицю Ломоносова на вулицю Олеся Гончара, 
  • провулок Ломоносова на провулок Олеся Гончара, 
  • вулицю Матросова на вулицю Дмитра Донцова, 
  • провулок Матросова на провулок Дмитра Донцова, 
  • вулицю Мересьєва на вулицю Уласа Самчука, 
  • провулок Мічуріна на провулок Мальовничий, 
  • вулицю Панфілова на вулицю Соломії Крушельницької, 
  • провулок Панфілова на провулок Соломії Крушельницької, 
  • вулицю Маршала Пересипкіна на вулицю Професора Миколи Чорнобрового, 
  • провулок Пугачова на провулок Олександра Олеся, 
  • провулок С. Разіна на провулок Олега Ольжича, 
  • вулицю С. Разіна на вулицю Олега Ольжича, 
  • вулицю Декабриста Раєвського на вулицю Олександра Білаша, 
  • вулицю Генерала Рум’янцева на вулицю Володимира Атамана, 
  • провулок Генерала Рум’янцева на провулок Володимира Атамана, 
  • вулицю Стеніна на вулицю Анатолія Свидницького, 
  • вулицю Суворова на вулицю Назарія Яремчука, 
  • провулок Суворова на провулок Назарія Яремчука, 
  • проїзд Суворова на проїзд Назарія Яремчука, 
  • вулицю Чернишевського на вулицю Івана Веретка. 

“Навесні наша громадська організація зверталася до міського голови з проханням перейменувати ряд топонімів і нас було почуто. Таким чином у місті більше нема вулиць Суворова, Кутузова, Чернишевського та маршала Пересипкіна. Дерусифікація триває, хоч і дуже повільно”, – розповів LB.ua координатор проєкту “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.

Нагадаємо, минулого тижня у Малині Житомирської області відбулося пакетне перейменування топонімів на честь комуністичних лідерів.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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