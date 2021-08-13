Світовий банк допоможе Україні створити кліматичний фонд

Світовий банк погодився допомогти Україні у створенні кліматичного фонду, який буде акумулювати екологічні податки та фінансувати за їх рахунок природоохоронні заходи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів за підсумками переговорів міністра Романа Абрамовського з регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі та іншими представниками установи.

"Світовий банк - надійний партнер Міндовкілля у низці проектів, і ми сподіваємося на успішне їх продовження та розширення, особливо у створенні ефективного кліматичного фонду. Це нова фінансова інституція, яка співфінансуватиме через прозорі процедури програми з декарбонізації і модернізації. Для нас надважливо отримати такого надійного партнера у розвитку кліматичних фінансів, що акумулює досвід світових країн із створення та оптимальних алгоритмів роботи таких фондів", - сказав міністр.

Нагадаємо, що в кінці липня Кабінет міністрів схвалив цілі кліматичної політики України до 2030 року. Оновлений національний визначений внесок України до Паризької Угоди (НВВ2) передбачає скорочення викидів парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком.