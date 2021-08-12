Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я – середньої тяжкості.

З початку доби в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 2 ворожих обстріли. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новомихайлівки противник обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я – середньої тяжкості.

“На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті загинув мирний житель та отримав поранення військовий ЗСУ.