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Сім національних телеканалів порушують закон про державну мову, - мовний омбудсман

Тарас Кремінь закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення та РНБО відреагувати на "системні та демонстративні порушення".

Сім національних телеканалів порушують закон про державну мову, - мовний омбудсман
Тарас Кремінь
Фото: Сергій Нужненко

Норму щодо обов'язковості демонстрування фільмів українською мовою порушують сім національних телеканалів

Про це свідчать результату моніторингу, проведеного Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови.

Як зазначає пресслужба мовного омбудсмана, місяць тому, 16 липня, набула чинності частина шоста статті 23 щодо обов'язковості демонстрування фільмів та серіалів державною мовою.

Щоб з’ясувати, чи виконують її українські телеканали, Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови 12 серпня провів повторний моніторинг ефірного мовлення дев’яти телекомпаній. Серед них - шість національних телеканалів, у діяльності яких минулого разу були зафіксовані порушення, а саме: “Інтер”, “Україна”, “К1”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”; а також трьох національних телеканалів, щодо яких на адресу Уповноваженого надійшли численні скарги громадян щодо показу фільмів та серіалів недержавною мовою: “1+1”, “2+2” та “СТБ”.

За результатами моніторингу були виявлені порушення закону про державну мову вже сімома телеканалами: “Інтер” - 5 порушень; “Україна” - 2 порушення; “Мега” - 2 порушення; “СТБ” - 2 порушення; “1+1” - 1 порушення; “2+2” - 1 порушення; “ICTV” - 1 порушення.

“Телерадіоорганізації мали два роки на те, щоб підготуватися до цієї норми. Проте деякі з них вирішили, що можуть ігнорувати Закон, мотивуючи це частковою втратою аудиторії. Зокрема, група "1+1 медіа" заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходитиме поступово, оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам. Переконаний, що і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, як основний регулятор, і Рада національної безпеки і оборони України мають належним чином відреагувати на такі системні та демонстративні порушення, оскільки мова — це частина інформаційної політики і національної безпеки”, - зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Нагадаємо, з 16 липня набули чинності нові положення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які стосуються насамперед сфери культури. Вони передбачають, що поширення та демонстрування фільмів в Україні має відбуватися українською.

Станом на середину липня показ фільмів російською мовою в Україні продовжували 6 національних телеканалів

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