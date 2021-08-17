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В Україні вперше передали до суду справу про морське піратство

Підозрюваного арештували без права внесення застави.

В Україні вперше передали до суду справу про морське піратство
Фото: СБУ

Офіс генерального прокурора вперше в Україні скерував до суду справу про піратство.

Як повідомляє пресслужба ОГП, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення піратства, а також підроблення офіційного документа та його використання (ч. 1 ст. 446, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в липні 2020 року громадянин України з метою одержання 500 тис. доларів США у нейтральних водах західної частини Індійського океану, використавши неозброєне судно іноземної охоронної компанії, захопив інше морське судно під прапором Маршаллових островів. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи насильством і застосуванням вогнепальної зброї. Після одержання матеріальної винагороди він розблокував роботу судна та покинув його.

"Крім того, громадянин з метою вчинення цього злочину та працевлаштування в іноземну охоронну компанію підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних сил України", - сказано в повідомленні.

Підозрюваного затримано та обрано запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ затримала жителя Миколаївської області, який захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення.

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