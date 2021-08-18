Одного з нападників на журналіста "Букв" арештували, другого відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на журналіста Олександра Кужельного Микиті Губському у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Суд ухвалив: клопотання задовольнити. Застосувати до Губського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 жовтня включно у межах строку досудового розслідування", - заявила слідча суддя Ірина Литвинова.

Адвокат підозрюваного заявив, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Характеризуючи підзахисного, адвокат зазначив, що він, серед іншого, має роботу - працює комірником, і працює графік "дві денні зміни - дві нічні зміни". Губський, за інформацією юриста, раніше судимим не був.

У спілкуванні з журналістами Губський уточнив, що він визнає свою провину.

"Я зрозумів, що я вчинив злочин, за який я готовий відповісти", - сказав підозрюваний.

Другого фігуранта справи про напад на фотокора "Букв", 17-річного Антона Голощапова, суд відправив під домашній арешт до 15 жовтня, інформує Суспільне.

Нагадаємо, Олександра Кужельного побили 14 серпня після мітингу представників столичного осередку партії "Національний корпус". Кілька осіб наздогнали його та почали в агресивній формі вимагати видалити зроблені ним фотографії.

За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Нападники в присутності лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького попросили вибачення у фотокора, після чого поліція повідомила їм про підозру.