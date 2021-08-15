Двом чоловікам, які побили журналіста "Букв", повідомили про підозру

Нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. За скоєне їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом особам, які побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного після акції націоналістів на Банковій.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Олександра Кужельного побили в суботу після протесту представників столичного осередку партії "Національний корпус". Кілька осіб наздогнали його та почали в агресивній формі вимагати видалити зроблені ним фотографії.

За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє поліція, нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. За скоєне їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у скоєному правопорушенні.

У поліції наголосили, що вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності.

“Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку. Також нагадуємо, що членство в будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях не звільняє від відповідальності за скоєння правопорушення”, - зауважили у поліції.

Нагадаємо, у суботу, 14 серпня, "Національний корпус" збирався влаштувати акцію протесту біля Офісу президента у знак протесту проти затримання кількох представників партії за рекет. "Нацкорпус" розцінює цю справу як репресії проти патріотів.

На Банкову прийшли кілька сотень осіб, яких поліція відмовилась пропустити на площу до Офісу президента без огляду. У відповідь націоналісти почали кидатися камінням, палицями, димовими шашками. Було застосовано сльозогінний газ.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв притягнути до кримінальної відповідальності представників Нацкорпусу, які завдали травм 8-ом працівникам поліції під час бійки на Банковій. За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Також постраждав мітингувальник та нацгвардійці.