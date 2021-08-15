СБУ допитає у справі "Харківських угод” Хорошковського, Цушка і Литвина

Також на допит викликали ексміністра юстиції Лавриновича та чинних народних депутатів України.

СБУ викликала на допит як свідків у справі про “Харківські угоди” колишнього голову СБУ Валерія Хорошковського і колишнього міністра внутрішніх справ Василя Цушка.

Відповідні повістки розміщені на сайті СБУ.

Також допитають ексголову Верховної Ради України Володимира Литвина, його брата Михайла Литвина, колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та чинних народних депутатів України.

Їх викликали на допит як свідків.

Хорошковський має давати свідчення у понеділок, 16 серпня, Литвин – 19 серпня, а Цушко – 26 серпня.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані "харківські угоди" про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ. Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за "харківські угоди".

12 березня СБУ почала розслідувати підписання "Харківських угод". 16 березня в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих "Харківських угод", були проведені обшуки.

Підозру в держзраді за епізодом цих угод оголосили експрем'єру Миколі Азарову.