Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
Поліція затримала керівника ДПЗКУ при спробі виїхати з України
Поліція затримала керівника ДПЗКУ при спробі виїхати з України
Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
ГоловнаСуспільствоПодії

Нардепа Беленюка расисти намагалися спровокувати на конфлікт у центрі Києва (оновлено)

До бійки справа не дійшла.

Нардепа Беленюка расисти намагалися спровокувати на конфлікт у центрі Києва (оновлено)
Фото: Lb.ua

Народного депутата від партії "Слуга народу", олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка невідомі намагалися спровокувати на конфлікт у центрі Києва.

Про це він повідомив у фейсбуці.

За словами нардепа, чоловіки викрикували расистські образи.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: «чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» та «вали до Африки!». Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але… 1. Мені цікаво, чи українець я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?! 2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?! 3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.

Оновлено. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, повідомили в Нацполіції.

"Сьогодні, 13 серпня, під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій один із народних депутатів України повідомляє про інцидент, що стався з ним у центрі столиці. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначажться, що подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Оновлено. У партії "Слуги Народу" виступили з заявою щодо інциденту і наголосили, що расизму в Україні не місце. 

"Ми категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії – за ознакою раси чи будь-якою іншою. Наголошуємо на тому, що патріотичність того чи іншого громадянина не вимірюється його кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання. Вважаємо, що подібний інцидент – один із проявів мови ненависті", - йдеться у заяві.

Наголошується, що одним із пунктів передвиборчої програми партії було запровадження гуманітарної політики, яка сприятиме культурному, громадянському та духовному об’єднанню українців, а також захисту прав людини та основоположних свобод.

"У подальшому використовуватимемо всі законодавчі та виконавчі важелі впливу, щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії. А порушники – отримуватимуть суворе покарання. Таким ганебним явищам у нашій багатонаціональній та багатокультурній державі не місце. Також закликаємо українське суспільство не толерувати використання брудних технологій у політиці та засуджувати їхнє використання", - наголошується в заяві..

"Слуга Народу" вимагає від Національної поліції в найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності.

Нагадаємо, Беленюк став олімпійським чемпіоном Ігор у Токіо. У фіналі він здолав триразового призера чемпіонатів світу угорця Віктора Лорінца.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також