Нардепа Беленюка расисти намагалися спровокувати на конфлікт у центрі Києва (оновлено)

Народного депутата від партії "Слуга народу", олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка невідомі намагалися спровокувати на конфлікт у центрі Києва.

Про це він повідомив у фейсбуці.

За словами нардепа, чоловіки викрикували расистські образи.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: «чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» та «вали до Африки!». Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але… 1. Мені цікаво, чи українець я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?! 2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?! 3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.

Оновлено. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, повідомили в Нацполіції.

"Сьогодні, 13 серпня, під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій один із народних депутатів України повідомляє про інцидент, що стався з ним у центрі столиці. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначажться, що подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Оновлено. У партії "Слуги Народу" виступили з заявою щодо інциденту і наголосили, що расизму в Україні не місце.

"Ми категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії – за ознакою раси чи будь-якою іншою. Наголошуємо на тому, що патріотичність того чи іншого громадянина не вимірюється його кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання. Вважаємо, що подібний інцидент – один із проявів мови ненависті", - йдеться у заяві.

Наголошується, що одним із пунктів передвиборчої програми партії було запровадження гуманітарної політики, яка сприятиме культурному, громадянському та духовному об’єднанню українців, а також захисту прав людини та основоположних свобод.

"У подальшому використовуватимемо всі законодавчі та виконавчі важелі впливу, щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії. А порушники – отримуватимуть суворе покарання. Таким ганебним явищам у нашій багатонаціональній та багатокультурній державі не місце. Також закликаємо українське суспільство не толерувати використання брудних технологій у політиці та засуджувати їхнє використання", - наголошується в заяві..

"Слуга Народу" вимагає від Національної поліції в найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності.

Нагадаємо, Беленюк став олімпійським чемпіоном Ігор у Токіо. У фіналі він здолав триразового призера чемпіонатів світу угорця Віктора Лорінца.