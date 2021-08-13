​Російські найманці обстріляли Невельське з гранатометів і кулеметів

Російські найманці обстріляли Невельське з автоматичних станкових гранатометів і кулеметів

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців немає. На обстріл українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували на Донбасі понад 11 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони, командування Збройних сил Росії нарощує бойові спроможності з’єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.