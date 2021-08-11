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Беленюк пояснив, чому станцював гопак після перемоги на Олімпіаді-2020

Традиція.

Переможний гопак від Жана Беленюка
Фото: EPA/UPG
Переможний гопак від Жана Беленюка

Борець греко-римського стилю і народний депутат Жан Беленюк пояснив, чому після своєї перемоги у фіналі олімпійського турніру в Токіо він станцював гопак.

"Річ у тому, що я коли виграв Європейські ігри пару років тому, станцював гопак. І він так запам'ятався, що люди не вітали мене з перемогою, а говорили: "Гопак - во!" І після цього я пообіцяв, що якщо виграю Олімпійські ігри, станцюю гопак", - цитує Беленюк znaj.ua з посиланням на програму "Сніданок з 1+1".

"Я просто ходив на українські народні танці в дитинстві, і мене вигнали звідти - сказали, що недостатньо розтягнутий. Але навички залишилися. Дивлюся на Усика і думаю - це я зможу", - впевнено заявив олімпійський чемпіон.

Нагадаємо, у фінальному поєдинку Жан переміг представника Угорщини Віктора Лорінца з рахунком 5:1. Ця золота медаль стала єдиною для України на Іграх-2020.

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