Україна поки що програє в гонитві за життєво важливим 10-м місцем у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Напередодні відбулися поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій УЄФА.

Ковалівський "Колос" не зміг подолати цю стадію турніру і слідом за "Ворсклою" покинув ЛК.

Своєю чергою "Шахтар" вийшов у плей-оф ЛЧ, де зустрінеться з "Монако".

Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА займає 11-те місце - 29,1 очка.

Українські клуби в єврокубковій кампанії-2021/22 набрали 7,5 очок: "Динамо" - 4 бонусних очки за участь у групі ЛЧ, "Шахтар" - 2 бали за дві перемоги у відборі ЛЧ, "Колос" - 1 очко - і "Ворскла" - 0.5 - за кваліфікацію ЛК. Якщо 7.5 поділити на 5 клубів, то результат країни в поточному сезоні - 1.5.

Зазначимо, 10-те місце дозволить країні виставити чемпіона безпосередньо в груповий раунд ЛЧ сезону-2023/24.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2021/22