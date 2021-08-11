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Пятов отримав від Мессі три пляшки пива Budweiser

Одна з них піде на аукціон.

Ліонель Мессі
Фото: Instagram
Ліонель Мессі

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов на своїй сторінці в Instagram розповів, що отримав пиво від легендарного аргентинського форварда Ліонеля Мессі.

Нагадаємо, відомий бренд пивних напоїв Budweiser, який з вересня 2020 року співпрацює з Ліонелем Мессі, випустив лімітовану колекцію пляшок на честь феноменального рекорду, встановленого зоряним аргентинцем у матчі Ла Ліги-2020/21 проти "Вальядоліда" (3:0).

Гол Лео в тому матчі став для нього 644-м за "Барселону". Тим самим Мессі побив вічний рекорд легендарного бразильця Пеле, на рахунку якого 643 голи, забиті з 1956 по 1974 рік за "Сантос".

Пляшки пива Budweiser з цієї колекції були пронумеровані від 1 до 644, тим самим позначаючи кожен гол Мессі.

При цьому Лео вирішив розіслати пивні пляшки "Мессі" із супровідним листом усім голкіперам, яким він забивав.

Усього в цьому елітному списку 160 голкіперів. І кожен з них отримає стільки пляшок, скільки він пропускав голів від Мессі.

Відзначимо, що з українців пропускали голи від рекордсмена, крім Пятова, Олександр Шовковський і Руслан Нещерет.

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