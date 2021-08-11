Ліонель приєднався до французького клубу на правах вільного агента.

Фото: псж Ліонель Мессі

"Парі Сен-Жермен" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Ліонелем Мессі.

"Підписання Лео зміцнює амбіції "Парі Сен-Жермена" і пропонує відданим уболівальникам клубу виняткову команду, яка обіцяє втілити в життя неймовірні футбольні моменти в найближчі роки", - йдеться в заяві клубу.

Ліонель приєднався до французького клубу на правах вільного агента. Сторони уклали угоду з аргентинцем за системою 2+1.

Мессі виступатиме за парижан під 30-м номером.

"Новий діамант у Парижі", - свідчить підпис під відео.

A new 💎 in Paris!



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/scrp1su9a6 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2021

Після переходу аргентинця в ПСЖ склалася унікальна в історії футболу ситуація, коли екскапітани "Реала" і "Барселони" виступатимуть за один клуб.

Раніше до складу парижан влився Серхіо Рамос, і також на правах вільного агента.