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Олімпійський чемпіон і народний депутат Беленюк заступився за Магучіх, яка зазнала цькування

Ярослава принесла Україні бронзову медаль.

Жан Беленюк
Фото: скриншот
Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо в змаганнях з греко-римської боротьби Жан Беленюк підтримав легкоатлетку Ярославу Магучіх, що зазнала гострої критики через спільні знімки з російською суперницею Марією Ласіцкене.

"По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, бо боролася за таку медаль. З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього", - заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" у прямому ефірі телеканалу НАШ.

"Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз’яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть повпливати в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому", - зазначив Беленюк.

Також він додав, що підтримує Магучіх, як і кожного спортсмена.

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене
Фото: news.depo.ua
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене

"Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і ти в стані ейфорії, вона щиро обійняла свою конкурентку, з якою змагалася", - сказав заслужений майстер спорту.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо Ласіцкене виграла "золото" в стрибках у висоту, а Магучіх - "бронзу".

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