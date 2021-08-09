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Єдиний український олімпійський чемпіон-2020 лише третій по заробітку серед українських олімпійців

Беленюка обійшли Романчук і Лузан.

Єдиний український олімпійський чемпіон-2020 лише третій по заробітку серед українських олімпійців
Фото: depositphotos.com

Україна на Олімпійських іграх в Токіо завоювала 19 медалей, за кожну з яких передбачено державна грошова винагорода.

Раніше міністерство молоді та спорту України оголосило, що золота медаль буде "коштувати" $ 125 тис. (3,3 млн грн), "срібло" - $ 80 тис. (2,2 млн грн), "бронза" - $ 55 тис. (1,5 млн грн).

За цими розрахунками найбільшу винагороду очікують плавець Михайло Романчук та каноістка Людмила Лузан, в активі яких "срібло" і "бронза" - по $ 135 тис.

Третім в цьому своєрідному рейтингу став єдиний золотий медаліст - борець греко-римського стилю Жан Беленюк - $ 125 тис.

Українські призери Олімпіади-2020 сумарно отримають $ 1,84 млн призових.

Відзначимо, що українські спортсмени в Токіо заробили більше призових, ніж це було в 2016 році в Ріо-де-Жанейро. Тоді за 11 медалей загальна сума виплат склала $ 1,165 мільйонів.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт назвав 19 медалей збірної в Токіо - великим успіхом.

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