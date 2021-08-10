Тайсон заявив, що він потерпав від расизму в Україні

Фото: internacional Тайсон

Напередодні в бразильській Серії А "Фламенго" вдома досить несподівано розгромно поступився "Інтернасьоналю" - 0:4.

Один з голів за гостей забив ексгравець "Металіста" і "Шахтаря" Тайсон, який відсвяткував свій успіх, піднявши руку вгору. Свій жест бразилець пояснив, згадавши перебування в Україні.

"Я потерпав від проявів расизму в Україні, коли грав за "Шахтар". З тих пір, коли я забиваю гол там або тут, я відзначаю його так", - цитує Тайсона twitter Observatório Racismo.

“Eu sofri racismo na Ucrânia e toda fez que faço o gol, tanto lá como aqui, faço o gesto de luta contra o racismo”, Taison do @SCInternacional #PorMaisRespeito pic.twitter.com/6uCghNkyQ4 — Observatório Racismo (@ObRacialFutebol) August 8, 2021

Тайсон пішов із "Шахтаря" в кінці минулого сезону.

Після 15 турів Серію А очолює "Атлетіко Мінейро" (34 очки). "Фламенго" відстає на 10 очок і розташовується на 5-му місці. Команда Тайсона йде 11-ю (18 очок).