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Тайсон заявив, що він потерпав від расизму в Україні

Бразилець відзначився дебютним голом за "Інтернасьональ" після поверенення.

Тайсон
Фото: internacional
Тайсон

Напередодні в бразильській Серії А "Фламенго" вдома досить несподівано розгромно поступився "Інтернасьоналю" - 0:4.

Один з голів за гостей забив ексгравець "Металіста" і "Шахтаря" Тайсон, який відсвяткував свій успіх, піднявши руку вгору. Свій жест бразилець пояснив, згадавши перебування в Україні.

"Я потерпав від проявів расизму в Україні, коли грав за "Шахтар". З тих пір, коли я забиваю гол там або тут, я відзначаю його так", - цитує Тайсона twitter Observatório Racismo.

Тайсон пішов із "Шахтаря" в кінці минулого сезону.

Після 15 турів Серію А очолює "Атлетіко Мінейро" (34 очки). "Фламенго" відстає на 10 очок і розташовується на 5-му місці. Команда Тайсона йде 11-ю (18 очок).

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