З ранку суботи на Донбасі – “тиша”

Протягом cуботи, 14 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок неділі, 15 серпня порушень також не було.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 13 серпня, в районі бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.