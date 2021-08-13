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Двох бійців ЗСУ поранено в результаті обстрілу на Донбасі

Стан здоров’я одного захисника - середньої тяжкості, іншого - задовільний.

Двох бійців ЗСУ поранено в результаті обстрілу на Донбасі
Фото: facebook.com/ato.news

Російські збройні формування здійснили обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм. В результаті обстрілу отримали поранення два військовослужбовці Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Повідомляється, що після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника - середньої тяжкості, іншого - задовільний.

"У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь, припинивши дії ворога", - сказано у повідомленні.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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