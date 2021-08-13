Російські найманці розмістили важку техніку поблизу лінії зіткнення на сході України

Зазначені дії можуть свідчити про посилення підрозділів на лінії зіткнення з метою збільшення збройних провокацій і подальшого загострення ситуації.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, які зафіксовані спостерігачами Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ та оприлюднені у звіті від 12 серпня 2021 року.

Як повідомляє пресслужба штабу ООС, незаконні збройні формування продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки, порушуючи як лінії відведення, так і розміщуючи її в зоні безпеки.

Так, на непідконтрольних уряду територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка, з порушенням лінії відведення розміщені 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" та 15 одиниць танків, у районі безпеки - 7 одиниць БМП.

"Зазначені дії можуть свідчити про посилення підрозділів на лінії зіткнення з метою збільшення збройних провокацій і подальшого загострення ситуації. Російські окупаційні війська вчергове заборонили пересування команді Місії на блокпості поблизу населеного пункту Староласпа та затримали на пів години на блокпості біля населеного пункту Дебальцеве", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у населеному пункті Нова Мар’ївка прокремлівські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї (15 черг) по БПЛА СММ малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь.

"Вищезазначені факти вкотре засвідчують небажання представників незаконних збройних формувань РФ виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.