​Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарної допомоги

Три вантажівки прослідували через КПВВ "Новотроїцьке".

Сьогодні, 13 серпня 2021 року, на окуповані Росією частини Донецької та Луганської областей трьома вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,6 тонн через КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що допомогу передано від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства N 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі", - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

Фото: minre.gov.ua

Нагадаємо, у квітні до ОРДЛО доставили 18 тонн гуманітарного вантажу для допомоги при COVID-19.