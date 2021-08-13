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​Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарної допомоги

Три вантажівки прослідували через КПВВ "Новотроїцьке".

​Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарної допомоги
Фото: minre.gov.ua

Сьогодні, 13 серпня 2021 року, на окуповані Росією частини Донецької та Луганської областей трьома вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,6 тонн через КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що допомогу передано від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу Міністерства N 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі", - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

Фото: minre.gov.ua

Нагадаємо, у квітні до ОРДЛО доставили 18 тонн гуманітарного вантажу для допомоги при COVID-19.

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