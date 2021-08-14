Відкрито справу через травмування правоохоронців під час акції протесту

Інформації про затриманих немає.

Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям під час акції протесту в центрі Києва, організованим столичним осередком партії "Національний корпус" .

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Національну поліції.

"Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів", - повідомили в Нацполіції.

Наразі інформації про затриманих немає.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві під Офісом президента на вулиці Банковій відбувся протест представників столичного осередку партії "Національний корпус" "Зупинимо капітуляцію!". Понад 500 осіб вимагали зупинити переслідування учасників руху.

Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко зазначив, що учасники акцій протесту не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і і спровокували сутички із силами правопорядку. Правоохоронці застосувли поліцейські заходи примусу. Вони, зокрема, використовували сльозогінний газ та запалювали дими.

Внаслідок сутички постраждав мітингувальник, 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми.