Поліція затримала керівника ДПЗКУ при спробі виїхати з України
Поліція затримала керівника ДПЗКУ при спробі виїхати з України
Кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 42 (оновлено)
Кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 42 (оновлено)
Суд МН17: Гіркін просить допомоги з РФ, терорист «Лєший» свідчить про військових з екіпажу «Бука»
Суд МН17: Гіркін просить допомоги з РФ, терорист «Лєший» свідчить про військових з екіпажу «Бука»
Суд вирішив конфіскувати у Киви 1,2 млн гривень
Суд вирішив конфіскувати у Киви 1,2 млн гривень
На Донбасі російський найманець напідпитку розстріляв трьох бойовиків та чотирьох цивільних, - ГУР МО
На Донбасі російський найманець напідпитку розстріляв трьох бойовиків та чотирьох цивільних, - ГУР МО
Рада напередодні осіннього старту. Кадрові зміни та перспективи важливих голосувань
Рада напередодні осіннього старту. Кадрові зміни та перспективи важливих голосувань
Троє поліцейських загинули у ДТП на Одещині
Троє поліцейських загинули у ДТП на Одещині
Геннадій Москаль захищав у суді як адвокат колишнього керівника київського "Беркута"
Геннадій Москаль захищав у суді як адвокат колишнього керівника київського "Беркута"
Нардепа Беленюка расисти намагалися спровокувати на конфлікт у центрі Києва (оновлено)
Нардепа Беленюка расисти намагалися спровокувати на конфлікт у центрі Києва (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Держекоінспекція позапланово перевірить найбільших забруднювачів водних ресурсів

Держекоінспекція має розпочати проведення позапланових перевірок підприємств у всій Україні.

Держекоінспекція позапланово перевірить найбільших забруднювачів водних ресурсів
Сміттєві затори на річках Закарпаття
Фото: Віктор Бучинський

Незабаром Держекоінспекція має розпочати проведення позапланових перевірок підприємств у всій Україні, які здійснюють діяльність у прибережно-захисних смугах водних об’єктів.

Про це очільник інспекції Андрій Мальований повідомив у соцмережі Facebook.

За його словами, також перевірять найбільші забруднювачі водних ресурсів.

“Очікуємо, що правоохоронні органи – прокуратура, СБУ, поліція - оперативно реагуватимуть у разі надання ДЕІ інформації про ознаки кримінальних порушень, а також під час недопусків”, – зазначив Мальований.

Це дозволить оперативно забезпечити початок розслідування справи та її доведення до кінця, додав посадовець.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція має офіційно отримати статус правоохоронного органу

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також