Держекоінспекція позапланово перевірить найбільших забруднювачів водних ресурсів

Незабаром Держекоінспекція має розпочати проведення позапланових перевірок підприємств у всій Україні, які здійснюють діяльність у прибережно-захисних смугах водних об’єктів.

Про це очільник інспекції Андрій Мальований повідомив у соцмережі Facebook.

За його словами, також перевірять найбільші забруднювачі водних ресурсів.

“Очікуємо, що правоохоронні органи – прокуратура, СБУ, поліція - оперативно реагуватимуть у разі надання ДЕІ інформації про ознаки кримінальних порушень, а також під час недопусків”, – зазначив Мальований.

Це дозволить оперативно забезпечити початок розслідування справи та її доведення до кінця, додав посадовець.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція має офіційно отримати статус правоохоронного органу.