Госэкоинспекция станет правоохранительным органом

Государственная экологическая инспекция официально получит статус правоохранительного органа. Это позволит эффективно противодействовать недопуску инспекторов на предприятия, которые они проверяют.

Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, за недопуск придется уплатить штраф в размере 50-200 необлагаемых минимумов доходов граждан, отбыть исправительные работы или же быть арестованным на срок до шести месяцев.

"Очень надеюсь, что это (предоставление статуса правоохранительного органа, - ред.) состоится в ближайшее время, Кабинет Министров примет соответствующее решение. Тогда за недопуск инспектора на предприятие нарушитель подпадает под действие статьи 343 Уголовного Кодекса Украины. Она предусматривает штраф 50-200 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы или арест до 6 месяцев. Также на инспекторов распространятся все гарантии защиты от посягательств на жизнь, здоровье или имущество – их или их близких", - отметил глава Госэкоинспекции.

Накануне Кабинет министров определился с должность исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Эту должность временно, до назначения министра Верховной Радой, заняла Ирина Ставчук.