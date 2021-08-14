Окупанти стріляли біля Невельського і Південного

Станом на ранок суботи порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Протягом п’ятниці, 13 серпня, в районі бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок суботи, 14 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський найманець на Донбасі, перебуваючи напідпитку, розстріляв з вогнепальної зброї сімох людей, серед яких троє - місцеві мешканці.