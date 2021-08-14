Вселенський патріарх та митрополит Епіфаній очолять літургію в Святій Софії у Києві

У неділю, 22 серпня на території собору Святої Софії у Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія.

Про це повідомила пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви.

Її очолять два Предстоятелі – Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Початок богослужіння о 9:00.

“Запрошуємо духовенство і вірних до спільної молитви. Просимо враховувати заходити безпеки, які будуть вживатися”, – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) Вселенського Патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

29 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини. У серпні Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба глави держави обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься в церковні справи, але буде захищати незалежність церкви.

У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.

16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент разом з дружиною взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Зеленський зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну.

У грудні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного патріархату, де провів зустріч із патріархом Варфоломієм. Тоді патріарх також підтвердив, що приїде в Україну на День Незалежності.