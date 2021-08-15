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У Дніпрі внаслідок вибуху у будинку загинуло двоє осіб

За попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші.

У Дніпрі внаслідок вибуху у будинку загинуло двоє осіб
Фото: tv7plus.com

У Дніпрі внаслідок вибуху у житловому будинку загинуло двоє осіб.

Про це повідомили місцеві правоохоронці.

Інформація про вибух надійшла до поліції у неділю, 15 серпня зранку.

Вибух стався на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Шмідта в Центральному районі міста.

Внаслідок події загинули чоловік та жінка, які на момент вибуху знаходились в квартирі.

За попередньою інформацією, у будинку стався вибух газоповітряної суміші.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газовоі служби.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 115 (з поміткою - нещасний випадок) та ч. 2 ст. 367 (cлужбова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у липні стався вибух у житловому будинку в місті Сміла Черкаської області, внаслідок якого загинув власник будинку.

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