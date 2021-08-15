Водій та двоє дітей у салоні вижили.

У Хмельницькій області легковик Renault Kangoo врізався у відбійник, у результаті загинула 40-річна пасажирка.

Про це повідомили у ДСНС.

Аварія сталася на автодорозі “Житомир-Чернівці” поблизу смт Ярмолинці у неділю зранку.

“Легковик Renault Kangoo врізався у відбійник, елементи якого пробили обшивку машини”, – йдеться у повідомленні.

Водія авто було госпіталізовано до Ярмолинецької багатопрофільної лікарні.

Окрім того, на момент аварії в машині перебувало двоє дітей, 10 та 17 років, вони не травмувалися.

“Надзвичайники за допомогою спецобладнання деблокували загиблу із понівеченої машини, вжили заходів аби унеможливити загоряння, а також розібрали пошкоджений відбійник, відновивши рух автотранспорту”, – додали у ДСНС.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у місті Городище на Черкащині внаслідок падіння автомобіля з дамби в річку загинули дві людини.