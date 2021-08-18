Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл бойовиками Золотого на Луганщині

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни російськими формуваннями, які здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4 на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

“За матеріалами слідства, близько 17 серпня 2021 року 20:00 незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4 Сєвєродонецького району Луганщини. Внаслідок відкриття вогню по цивільному населенню постраждала 48-річна місцева мешканка. Її госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року та ст. 25 Гаазької конвенції 1907 року, що вказує на порушення законів та звичаїв війни з боку НЗФ, контрольованих Російською Федерацією.

“У ході огляду місця події слідчо-оперативною групою задокументовано факти обстрілу, виявлено та вилучено частини боєприпасу, випущеного з міномету калібру 82 мм, що будуть направлені для проведення відповідних експертиз та долучені до матеріалів кримінального провадження. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини вчиненого злочину”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня у результаті обстрілу російськими окупантами села в Донецькій області загинув місцевий житель.