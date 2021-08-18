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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл бойовиками Золотого на Луганщині

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл бойовиками Золотого на Луганщині
Фото: https://lug.gp.gov.ua/

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни російськими формуваннями, які здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4 на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

“За матеріалами слідства, близько 17 серпня 2021 року 20:00 незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4 Сєвєродонецького району Луганщини. Внаслідок відкриття вогню по цивільному населенню постраждала 48-річна місцева мешканка. Її госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року та ст. 25 Гаазької конвенції 1907 року, що вказує на порушення законів та звичаїв війни з боку НЗФ, контрольованих Російською Федерацією.

“У ході огляду місця події слідчо-оперативною групою задокументовано факти обстрілу, виявлено та вилучено частини боєприпасу, випущеного з міномету калібру 82 мм, що будуть направлені для проведення відповідних експертиз та долучені до матеріалів кримінального провадження. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини вчиненого злочину”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня у результаті обстрілу російськими окупантами села в Донецькій області загинув місцевий житель.

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