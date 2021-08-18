Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо реформування медичної системи в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою", ухвалений на засіданні РНБО 30 липня.

Відповідний указ №369/2021 і вказане рішення Ради було оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів України повинен до 1 грудня поточного року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року, визначивши терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної і якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації в сфері охорони здоров'я.

Стратегічний план, серед іншого, має передбачати введення, починаючи з 1 січня 2022 року, індикаторів якості надання первинної медичної допомоги, введення ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, 14 серпня президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про стан водних ресурсів України".