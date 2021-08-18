Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
ГоловнаПраво

Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо реформування медичної системи в Україні

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні РНБО 30 липня.

Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо реформування медичної системи в Україні
Фото: Макс Требухов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою", ухвалений на засіданні РНБО 30 липня.

Відповідний указ №369/2021 і вказане рішення Ради було оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів України повинен до 1 грудня поточного року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року, визначивши терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної і якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації в сфері охорони здоров'я.

Стратегічний план, серед іншого, має передбачати введення, починаючи з 1 січня 2022 року, індикаторів якості надання первинної медичної допомоги, введення ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, 14 серпня президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про стан водних ресурсів України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також