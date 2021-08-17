Президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами – переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський привітав олімпійців з успішним виступом на іграх, де вони здобули 19 нагород.

"Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади в час пандемії COVID-19. Ви всі – молодці, ви перемогли. Перемогли COVID, здолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", - сказав президент.

Він зазначив, що нині держава опікується питаннями створення спортивної інфраструктури, посилює увагу до потреб спортсменів і тренерів.

"Ви це відчуєте. Ми побудуємо інфраструктуру, якій заздритимуть інші збірні. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів", – заявив Зеленський.

Крім того, президент порушив питання щодо створення умов для повернення в Україну сильних тренерів, які зараз готують спортсменів для інших держав, а також для залучення іноземних фахівців.

Зеленський також розповів, що у вересні, під час візиту в Україну президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха буде представлена національна програма розвитку спортивної інфраструктури.

Фото: president.gov.ua

Він також висловився за проведення у майбутньому Олімпійських ігор в Україні.

"У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це відбудеться за наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше", – зазначив Зеленський.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт додав, що українські спортсмени можуть відверто говорити про наявні проблеми, і запевнив, що керівництво українського спорту робитиме все для їхнього вирішення.

Чемпіон Олімпійських ігор – 2020 з греко-римської боротьби, депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк висловив подяку тренерам і наголосив, що національна олімпійська збірна в Токіо здобула на вісім медалей більше, ніж на попередній літній Олімпіаді.

Фото: president.gov.ua

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року Станіслав Горуна відзначив роботу всіх людей, які забезпечують українським спортсменам умови для виступів та здобуття медалей.

Під час зустрічі Зеленський також вручив державні нагороди атлетам, які завоювали золоті, срібні та бронзові медалі, та їхнім тренерам.

Нагадаємо, Україну на Олімпіаді представляли 153 олімпійці у 25 видах спорту і 30 дисциплінах, наші спортсмени вибороли 19 медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових, і в підсумку наша збірна посіла 44-е місце в медальному заліку.

Найбільше золотих медалей у США – 39, друге місце у Китаю - 38, а третє у японців – господарів Олімпіади - 27.

За кількістю медалей також попереду збірна США - 113, на другому - Китай (88), а ось третє місце посіла команда Російського олімпійського комітету - 71.