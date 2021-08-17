​Разумков відповів Данілову: в РНБО поки що немає олігархів, і не хочеться, щоб з'явилися

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков продовжив полеміку з секретарем РНБО Олексієм Даніловим з приводу закону про олігархів, пише "Інтерфакс-Україна".

Раніше спікер кілька разів говорив, що в РНБО може виникнути конфлікт інтересів: якщо хтось із членів Радбезу перебуває в корупційних стосунках з великим бізнесом, він може не проголосувати за включення його власника до списку олігархів. У відповідь на це Данілов сказав, що не бачить конфлікту інтересів, і попросив Разумкова уточнити, кого він вважає олігархом в РНБО.

Спікер під час відвідування Сорочинського ярмарку в Полтавській області 17 серпня сказав, що в РНБО немає олігархів.

"Давайте писати закони так, щоб у РНБО не з'являлися олігархи, - це головна мета - і моя, і колег із парламенту. Я впевнений, що і секретар РНБО нас у цьому підтримає. А маніпулювати, що там хтось є... Поки що немає, і мені дуже не хотілося б, щоб там з'явилися. А тим більше, мені не хотілося б, щоб там були люди, які навіть гіпотетично можуть у майбутньому відстоювати чиїсь інтереси", - сказав Разумков.

Спікер Верховної Ради наполягає, що положення законопроєкту про деолігархізацію містить конфлікт інтересів.

Він пояснив, дія цього закону поширюватиметься на дві категорії громадян - на представників влади і на так званих великих бізнесменів, які теоретично можуть потрапити в список олігархів. "І коли одна зі сторін ухвалюватиме рішення, хто входить, а хто не входить у цей процес, - я хотів би нагадати і пану Данілову, і своїм колегам, що до РНБО входять всі представники влади, - це можна вважати конфліктом інтересів", - сказав Разумков.

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів уже пройшов перше читання.

Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження їхнього впливу на ЗМІ та подання "декларацій" про контакти з олігархами.