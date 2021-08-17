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Половина українців не хочуть, щоб Зеленський балотувався на другий термін, - опитування

Населення невисоко оцінює результати діяльності президента та його особисті якості.

Половина українців не хочуть, щоб Зеленський балотувався на другий термін, - опитування
Фото: president.gov.ua

Майже половина українців вважають, що особисті якості Володимира Зеленського не відповідають посаді президента України, і не хочуть, щоб він балотувався на другий термін.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.

Соціологи цікавились у респондентів думкою про те, чи відповідають якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського посаді президента України.

47,5% учасників опитування сказали, що більшою мірою не відповідають. 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

42,2% опитаних оцінили результати діяльності Зеленського на посаді президента України переважно негативно, 13,9% − переважно позитивно, а 39,8% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

На запитання "Якби Володимир Зеленський заявив про те, що він на наступних президентських  виборах повторно балотуватиметься на пост Президента України, як би Ви до цього поставилися?" 21,9% відповіли що поставилися б до цього позитивно, 48% - негативно, 18,5% - байдуже, а решта не змогли відповісти.

Дослідження проводилось з 29 липня по 4 серпня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.  Було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що це вже друге подібне опитування. У березні 47% українців сказали, що особисті якості Зеленського не відповідають посаді президента

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