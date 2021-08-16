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Частина прибулих в Україну афганців попросила про статус біженця

Україна евакуювала з Афганістану 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.

Частина прибулих в Україну афганців попросила про статус біженця
Фото: EPA/UPG

Частина громадян Афганістану, яких евакуювали із цієї країни в Україну, попросила надати їм статус біженця.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про іноземців, ті громадяни, які мали належні паспортні документи, відразу були оформлені на в'їзд в Україну, зокрема частина громадян Афганістану мала посвідку на проживання в Україні. Частина з іноземців, знову-таки громадяни Афганістану, звернулася по захист, щоб їм надали статус біженця в Україні", - сказав Демченко.

За його словами, багато громадян Афганістану згодом полетіло до інших країн, зокрема до Франції, Туреччини та кількох інших країн світу.

"Частину тих, хто все-таки потребує захисту або перебування і їм нікуди летіти, наразі передано представникам Державної міграційної служби, які опікуватимуться ними надалі", - пояснив Демченко.

Він зазначив, що розміщення таких громадян куруватиме Державна міграційна служба України.

Також речник Держприкордонслужби зазначив, що громадяни, які прибули в Україну, проходили всю попередню перевірку, оскільки їхній виліт з Афганістану відбувався у співпраці з Міністерством закордонних справ України. Він уточнив, що інші державні органи, зокрема правоохоронні, були залучені до цих перевірок.

Нагадаємо, вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн: України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

За інформацією МЗС України, в Афганістані продовжують перебувати близько 50 громадян України.

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