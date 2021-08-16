США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ремонт КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом продовжили до 15 вересня

Пункти "Каланчак" і "Чонгар" працюють у штатному режимі.

Ремонт КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом продовжили до 15 вересня
Фото: Александр Рудоманов

Рух через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні між Херсонською областю та окупованим Кримом припинено до середини вересня.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, закриття КПВВ "Чаплинка" продовжено до 15 вересня через ремонтні роботи.

У ДПСУ повідомляють, що закриття "Чаплинки" не вплинуло на загальний пасажиропотік. До закриття цей КПВВ за добу перетинало від восьми до 10 людей та один-два транспортних засоби.

Тим часом на адмінмежі продовжують цілодобово працювати пункти "Каланчак" і "Чонгар". Загалом, в обидва напрямки адмінкордон щодоби перетинають 3,5 тис. людей та 200 транспортних засобів.

Раніше повідомляли, що КПВВ "Чаплинка" буде закрито з 7 червня по 15 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також