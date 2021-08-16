Ремонт КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом продовжили до 15 вересня

Пункти "Каланчак" і "Чонгар" працюють у штатному режимі.

Рух через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні між Херсонською областю та окупованим Кримом припинено до середини вересня.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, закриття КПВВ "Чаплинка" продовжено до 15 вересня через ремонтні роботи.

У ДПСУ повідомляють, що закриття "Чаплинки" не вплинуло на загальний пасажиропотік. До закриття цей КПВВ за добу перетинало від восьми до 10 людей та один-два транспортних засоби.

Тим часом на адмінмежі продовжують цілодобово працювати пункти "Каланчак" і "Чонгар". Загалом, в обидва напрямки адмінкордон щодоби перетинають 3,5 тис. людей та 200 транспортних засобів.

Раніше повідомляли, що КПВВ "Чаплинка" буде закрито з 7 червня по 15 липня.