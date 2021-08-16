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​Начальнику київського КП повідомлено про підозру в розтраті коштів, виділених на ремонт підземних переходів

Правоохоронці з'ясували, що роботи були виконані лише частково, а окремі - взагалі не проводились.

​Начальнику київського КП повідомлено про підозру в розтраті коштів, виділених на ремонт підземних переходів
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Києва повідомила про підозру начальнику комунальгоно підприємства ШЕУ Деснянського району  у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 Кримінального кодексу.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2020 року начальник КП уклав договори  на проведення  ремонту двох підземних пішохідних переходів, розташованих  біля станції метро "Чернігівська", а також на перетині вулиці Братиславська з проспектом Лісовим.

Загальна вартість ремонтних робіт, відповідно до умов договорів, складала 1, 5 млн гривень.

Правоохоронці з'ясували, що роботи були виконані лише частково, а окремі роботи, передбачені договорами, взагалі не проводились.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Також з’ясувалося, що одна з підрядних організацій, залучених до проведення ремонтних робіт, має ознаки фіктивності, оскільки особа, зазначена як директор в її реєстраційних та статутних документах, а також в договорах та актах виконаних робіт, підписаних з КП ШЕУ, фактично не причетна до фінансово-господарської діяльності товариства", - зазначили в прокуратурі.

Незважаючи на те, що ремонтні роботи було проведено неякісно  та не у повному обсязі,  начальник КП все одно підписав акти приймання виконаних будівельних робіт та надав вказівку відповідним підрозділам на перерахування бюджетних коштів.

"Таким чином, начальником КП ШЕУ Деснянського району вчинено розтрату бюджетних коштів в сумі 260 тис. грн, чим спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді міста Києва на вказану суму. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади", - повідомили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, сьогодні також прокуратура провела обшуки в приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної державної адміністрації у справі про розкрадання коштів, виділених на закупівлю шкільних меблів.

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