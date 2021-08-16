Брикети з наркотиками були сховані в бананах з Еквадору.

Фото: СБУ

Українські правоохоронні органи 15 серпня затримали в порту "Південний" (місто Южне, Одеська область) другу партію кокаїну, яка була призначена для італійської мафії.

Про це повідомляється на сайтах СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.

Осіб, які мали отримати наркотики, затримали ще 9 серпня. Правоохоронці вважають, що вони причетні до мафіозного угрупування "Ндрангета".

Як і минулого разу, брикети з 60 кг кокаїну були сховані у технологічних порожнинах морського рефрижераторного контейнеру з бананами.

Фото: Київська міська прокуратура

Вартість вилученого товару сягає 10 млн доларів.

Контрабанду наркотиків розслідують в рамках провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua