США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одеській області вдруге за тиждень затримали кокаїн італійської мафії

Брикети з наркотиками були сховані в бананах з Еквадору.

Фото: СБУ

Українські правоохоронні органи 15 серпня затримали в порту "Південний" (місто Южне, Одеська область) другу партію кокаїну, яка була призначена для італійської мафії.

Про це повідомляється на сайтах СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.

Осіб, які мали отримати наркотики, затримали ще 9 серпня. Правоохоронці вважають, що вони причетні до мафіозного угрупування "Ндрангета".

Як і минулого разу, брикети з 60 кг кокаїну були сховані у технологічних порожнинах морського рефрижераторного контейнеру з бананами.

Фото: Київська міська прокуратура

Вартість вилученого товару сягає 10 млн доларів.

Контрабанду наркотиків розслідують в рамках провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також