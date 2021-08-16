Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 16 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 13 серпня, в районі бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

Протягом суботи на Донбасі зберігалася тиша.