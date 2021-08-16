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В Афганістані залишаються 50 українців, - МЗС

Дипломати уточнюють, хто із них хоче евакуюватися.

В Афганістані залишаються 50 українців, - МЗС
Фото: EPA|/UPG

В Афганістані перебувають близько 50 громадян України. Дипломати уточнюють, хто із них хоче евакуюватися.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма нині встановлено зв'язок, дипломати уточнюють, хто із них бажає бути евакуйованим", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За словами речника, паралельно опрацьовують можливі шляхи безпечної евакуації, зокрема з використанням можливостей іноземних партнерів.

"Тримаємо ситуацію на особливому контролі", - запевнив він.

Ніколенко також нагадав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.

"Тепер одразу два українські диппредставництва - у Таджикистані та Пакистані - моніторять ситуацію і готові допомагати нашим громадянам", - пояснив він.

Нагадаємо, вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн. 

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

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