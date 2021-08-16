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ОАСК задовольнив позов Семочка про відновлення на посаді заступника глави Служби зовнішньої розвідки

Позов призупиняли до моменту рішення Верховного Суду. 

ОАСК задовольнив позов Семочка про відновлення на посаді заступника глави Служби зовнішньої розвідки
Сергей Семочко
Фото: Публичные люди

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко виграв позов щодо свого звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. Про це в ОАСК повідомили у відповіді на запит "РБК-Україна".

Семочко був звільнений указом п'ятого президента Петра Порошенка навесні 2019. 

В ОАСК заявили, що справа за позовом Семочка була відкрита у листопаді 2019, але в грудні провадження зупинили до ухвалення вердикту Верховного Суду, який розглядав законність указу Порошенка про звільнення Семочка.

ВС визнав указ незаконним, оскільки Семочко в період звільнення нібито був на лікарняному. Після цього ОАСК відновив розгляд справи і задовольнив вимоги позивача.

"Оскаржуваний указ видано за відсутності вказаних у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби та не відповідає вимогам чинного законодавства", - йдеться у рішенні суду. 

Нагадаємо, 16 жовтня 2018-го Служба безпеки почала розслідування стосовно Семочка у справі про держзраду.

Раніше журналісти Bihus.info встановили, що дружина Семочка Тетяна Лисенко, а також її родичі, в тому числі діти від першого шлюбу, мають російські паспорти. Семочко, своєю чергою, відхрестився від цих паспортів і заявив, що кримчан примусово паспортизували.

Журналісти також знайшли низку елітної нерухомості в сім'ї розвідника, серед якої три будинки в Козині під Києвом на загальну суму 8 млн доларів. За їхньою інформацією, володіння зазначеною нерухомістю не відповідає доходам родичів Семочка. У зв'язку з цим Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного збагачення.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 24 червня 2020-го залишив без розгляду позов Сергія Семочка про відновлення на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Однак Семочко оскаржив це рішення.

У 2020 році Порошенка повідомили про підозру у зв'язку з незаконним, на думку слідства, призначенням Семочка. 

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