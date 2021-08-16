ОАСК задовольнив позов Семочка про відновлення на посаді заступника глави Служби зовнішньої розвідки

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко виграв позов щодо свого звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. Про це в ОАСК повідомили у відповіді на запит "РБК-Україна".

Семочко був звільнений указом п'ятого президента Петра Порошенка навесні 2019.

В ОАСК заявили, що справа за позовом Семочка була відкрита у листопаді 2019, але в грудні провадження зупинили до ухвалення вердикту Верховного Суду, який розглядав законність указу Порошенка про звільнення Семочка.

ВС визнав указ незаконним, оскільки Семочко в період звільнення нібито був на лікарняному. Після цього ОАСК відновив розгляд справи і задовольнив вимоги позивача.

"Оскаржуваний указ видано за відсутності вказаних у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби та не відповідає вимогам чинного законодавства", - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, 16 жовтня 2018-го Служба безпеки почала розслідування стосовно Семочка у справі про держзраду.

Раніше журналісти Bihus.info встановили, що дружина Семочка Тетяна Лисенко, а також її родичі, в тому числі діти від першого шлюбу, мають російські паспорти. Семочко, своєю чергою, відхрестився від цих паспортів і заявив, що кримчан примусово паспортизували.

Журналісти також знайшли низку елітної нерухомості в сім'ї розвідника, серед якої три будинки в Козині під Києвом на загальну суму 8 млн доларів. За їхньою інформацією, володіння зазначеною нерухомістю не відповідає доходам родичів Семочка. У зв'язку з цим Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного збагачення.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 24 червня 2020-го залишив без розгляду позов Сергія Семочка про відновлення на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Однак Семочко оскаржив це рішення.

У 2020 році Порошенка повідомили про підозру у зв'язку з незаконним, на думку слідства, призначенням Семочка.